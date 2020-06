Usa: Minneapolis cede a manifestanti, annuncia scioglimento dipartimento di Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio cittadino di Minneapolis ha promesso lo scioglimento del dipartimento di Polizia cittadino, e la sua sostituzione con un “nuovo sistema di ordine pubblico” basato su volontari civili: una mossa senza precedenti nella storia Usa, con cui la città, protagonista lo scorso 25 maggio della morte dell’afroamericano Goerge Floyd, ha ceduto per prima alle richieste del fronte più radicale delle proteste in atto negli Usa, che chiede di de-finanziare ed abrogare la Polizia in quanto istituzione responsabile di “razzismo sistemico” ai danni degli afroamericani. Una maggioranza qualificata di legislatori del Consiglio di Minneapolis ha tenuto una conferenza stampa ieri, 7 maggio, esprimendo l’intenzione di “smantellare” e “abolire” il dipartimento di Polizia cittadino, responsabile nella sua interezza, a loro dire della morte di Floyd durante un arresto. La decisione segna la prima vittoria del movimento abolizionista che si batte ormai da tempo per abolire la Polizia e il sistema carcerario Usa: una posizione radicale che dopo la morte di Floyd ha ottenuto il sostegno esplicito del ramo socialista del Partito democratico, rappresentato da figura come la deputata di New York Alexandria Ocasio-Cortez. (segue) (Nys)