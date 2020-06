Usa: Minneapolis cede a manifestanti, annuncia scioglimento dipartimento di Polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A Minneapolis e nelle città degli Stati Uniti, è chiaro che il nostro sistema di polizia non mantiene al sicuro le nostre comunità”. Ha dichiarato ieri Lisa Bender, presidente del consiglio cittadino di Minneapolis, l’organo legislativo della città. “I nostri sforzi di riforma progressiva sono falliti, punto. Ci impegniamo a fare quanto necessario per mantenere al sicuro ogni membro della comunità e a dire la verità: ciò che la Polizia di Minneapolis non sta facendo. Ci impegniamo a porre fine al sistema di polizia come lo conosciamo, e a ricreare un sistema di sicurezza pubblica che ci tenga davvero al sicuro”. Nove membri del consiglio cittadino su 12 hanno già espresso il loro sostegno all’iniziativa senza precedenti, una maggioranza qualificata che potrà superare il veto del sindaco, Jacob Frey, già espressosi contro lo scioglimento della Polizia la scorsa settimana. La formale abolizione di un dipartimento di polizia cittadino costituisce uno sviluppo impensabile sino a poche settimane fa. All’abolizione si opporranno i funzionari e i sindacati delle forze dell’ordine cittadine, che però appaiono impotenti quanto il sindaco, che ha potere di supervisione sulla Polizia, ma non può decidere in materia di bilancio e politiche. La presa di posizione del democratico Frey contro l’abolizione del dipartimento di polizia cittadino gli è valso durissime contestazioni nel fine settimana. (Nys)