Usa: ex consigliere Bonton pronto a sfidare la Casa Bianca pubblicando il suo libro

- L’ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Usa Donald Trump. John Bolton, intende pubblicare il libro che ripercorre la sua esperienza a West Wing, conclusasi bruscamente col licenziamento da parte dello stesso Trump, a prescindere dall’autorizzazione della Casa Bianca, teoricamente vincolante a causa della presenza nel libro di informazioni di natura riservata. Lo riferiscono fonti vicine alla Cnn. Indiscrezioni in merito al contenuto del libro erano già stata pubblicate dalla stampa Usa nei mesi scorsi, proprio in concomitanza con la procedura di impeachment tentata dai Democratici contro Trump in relazione alle presunte pressioni indebite del presidente sull’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Le nuove indiscrezioni giungono in un momento altrettanto delicato per il presidente, investito dalle proteste innescate dall’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di un agente di Polizia di Minneapolis. Secondo le indiscrezioni già circolate nei mesi scorsi, il libro scritto da Bolton contiene valutazioni e indiscrezioni poco lusinghiere nei confronti del presidente, che ha allontanato Bolton lo scorso anno perché incompatibile con la visione ultra-conservatrice della politica estera di quest’ultimo. I legali dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale hanno ingaggiato già lo scorso anno una dura battaglia legale con la Casa Bianca per la pubblicazione del libro; l’amministrazione Trump ha contestato la presenza nel testo di numerose informazioni riservate protette dal privilegio dell’esecutivo. (Nys)