Giappone: governo rivede al ribasso contrazione pil primo trimestre

- Il prodotto interno lordo (pil) del Giappone ha subito una contrazione del 2,2 per cento annuo nel primo trimestre 2020, secondo i dati revisionati presentati dal governo giapponese oggi, 8 giugno. Il dato è migliore rispetto alla stima preliminare dell’esecutivo, che aveva anticipato una contrazione economica del 3,4 per cento. Ad attutire l’effetto combinato dell’aumento della tassazione sui consumi e della pandemia di coronavirus è stata la spesa in conto capitale, che tra gennaio e marzo è aumentata dell’1,9 per cento rispetto al trimestre precedente, in controtendenza rispetto alle previsioni degli economisti. Gli investimenti aziendali basati su piani a lungo termine, come quelli relativi allo sviluppo immobiliare, hanno attutito la contrazione dell’economia, ma gli analisti di mercato prevedono una contrazione della spesa in conto capitale nei prossimi mesi, a seguito del calo degli utili. Il Giappone resta comunque indirizzato verso la prima recessione tecnica dal 2015: il governo sta esaminando una serie di dati economici prima di dare l’annuncio ufficiale. (segue) (Git)