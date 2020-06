Giappone: governo rivede al ribasso contrazione pil primo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa delle famiglie giapponesi è crollata dell’11,1 per cento ad aprile rispetto allo stesso mese del 2019, registrando la contrazione più marcata da 19 anni a questa parte. Il dato, pubblicato oggi dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni giapponese, segna il settimo mese consecutivo di contrazione dei consumi in Giappone. I nuclei familiari giapponesi composti da almeno due persone hanno speso in media 267.922 yen (2.454 dollari) ad aprile, il 6,2 per cento in meno rispetto al mese di marzo. Alla contrazione ha contribuito il periodo di festività nazionali noto come “Golden Week”. Il calo dei consumi più marcato ha interessato il settore dell’abbigliamento (meno 55,4 per cento rispetto a marzo). Le spese legate all’intrattenimento e ai viaggi si sono ridotte del 33,9 per cento a causa del coronavirus: solitamente, la Golden Week coincide con un incremento di questa specifica voce di spesa. E’ invece aumentata la spesa per generi alimentari e computer, per effetto delle misure di distanziamento sociale e di telelavoro. (segue) (Git)