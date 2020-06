Business news: Uruguay, inflazione su anno oltre l'11 per cento, maggior livello dal 2003

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Uruguay ha registrato a maggio un incremento dello 0,57 per cento secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Ine). L'indice dei prezzi ha accumulato in questo modo un aumento del 6,77 per cento dall'inizio dell'anno e dell'11,05 per cento sui 12 mesi, maggior livello dal 2003. A incidere in maggior grado sull'aumento del mese di maggio sono le voci "Alimenti e bevande alcoliche" (+0,96 per cento), abbigliamento e calzature (+1,82 per cento), beni e servizi (+1,25 per cento). L'aumento dell'indice dei prezzi, nonostante il contesto recessivo determinato principalmente dalla pandemia del nuovo coronavirus, si deve in gran parte agli effetti della svalutazione del peso rispetto al dollaro statunitense, un fattore che genera pressione inflazionaria su tutta la catena dei costi. (Res)