Business news: presidente Banca centrale Brasile, "risultato Pil secondo trimestre sarà molto peggiore del primo"

- Il presidente della Banca centrale brasiliana (Bc), Roberto Campos Neto, ha dichiarato che i risultati del prodotto interno lordo (Pil) del Brasile dovrebbero essere "molto peggiori" nel secondo trimestre del 2020 rispetto al primo per effetto dell'impatto di coronavirus sull'economia del paese. La scorsa settimana l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) ha riferito che il Pil è diminuito dell'1,5 per cento nel primo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti. "Gli effetti della pandemia sull'economia sono stati marginali nei primi tre mesi dell'anno e concentrati solo nel mese di marzo", ha detto Campos Neto nel corso di un'audizione pubblica virtuale della commissione mista del parlamento dedicata al monitoraggio delle misure economiche adottate dal governo durante la pandemia. Tuttavia "Il secondo trimestre dovrebbe essere molto peggiore per il Pil" , ha affermato. "Prevediamo che si riprenderà a partire dal terzo trimestre", ha aggiunto. (Res)