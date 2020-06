Business news: Brasile, surplus commerciale di 4,5 miliardi di dollari a maggio, peggiore dato in 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un calo delle esportazioni e, in misura minore, delle importazioni, la bilancia commerciale del Brasile ha registrato un saldo positivo di 4,5 miliardi di dollari a maggio 2020. Secondo il dipartimento del Commercio estero del ministero dell'Economia, si tratta del peggiore dato per mese di maggio registrato negli ultimi cinque anni. Influenzato dagli effetti negativi sull'economia generati dalla pandemia di coronavirus, il saldo di maggio, seppur positivo, è stato inferiore del 19,1 per cento rispetto a quello registrato nello stesso mese dell'anno scorso. In particolare il mese scorso, le esportazioni hanno raggiunto un valore di 17,9 miliardi di dollari, in calo del 4,2 per cento rispetto a maggio 2019, mentre le importazioni hanno totalizzato un valore di 13,3 miliardi di dollari, in calo dell'1,6 per cento rispetto a maggio 2019. (Res)