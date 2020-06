Romania: Bce fornirà liquidità in euro attraverso una linea di operazioni repo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) fornirà liquidità in euro alla Romania attraverso una linea di operazioni repo. È quanto riferito da un comunicato della Banca centrale romena che farà da collegamento per l’operazione. I due enti regolatori hanno firmato un’intesa in caso sia necessaria una liquidità in euro nel contesto dei problemi provocati dalla pandemia di Covid-19. Secondo la nota, la Banca centrale romena potrà prendere in prestito sino a 4,5 miliardi di euro in cambio di “garanzie di alta qualità” denominate in euro.(Rob)