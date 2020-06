Business news: Embraer, perdita netta da 216 milioni di euro nel primo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerospaziale brasiliana Embraer ha registrato una perdita netta attribuita agli azionisti di 215 milioni di euro nel primo trimestre del 2020. Si tratta di un aumento del 694 per cento rispetto alle perdite per 26 milioni di euro registrate nei primi 3 mesi del 2019. Lo ha reso noto la stessa compagnia, secondo cui le entrate nette della società sono diminuite dell'8 per cento nel confronto con lo scorso anno, raggiungendo un totale di 484 milioni di euro, registrando una diminuzione in tutte le attività commerciali, ad eccezione dell'aviazione direzionale. La società ha dichiarato che la sua decisione di mettere i dipendenti in ferie retribuite a gennaio ha causato un calo delle entrate del 23 per cento. A marzo, Embraer ha nuovamente messo in ferie i lavoratori a causa della pandemia di Covid-19. (Res)