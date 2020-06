Business news: Argentina, crisi del debito, forte appoggio dell'Fmi a offerta per ristrutturazione debito estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha dato un nuovo forte appoggio alla proposta formulata dal governo argentino nel negoziato sulla ristrutturazione del debito estero con i creditori privati internazionali a un giorno dalla scadenza dei termini fissati per la sua accettazione. Lo staff tecnico dell'Fmi ha infatti concluso, al termine di una revisione dei termini effettuata su richiesta del governo argentino, che la proposta argentina "è coerente con l'obiettivo di ripristinare la sostenibilità con un alto grado di probabilità". In base a questa considerazione i tecnici dell'istituto di credito multilaterale, attraverso una nota ufficiale, affermano che ci sono solo "margini limitati per migliorare l'offerta ai creditori privati e mantenersi entro le soglie di sostenibilità del debito e del servizio del debito". Secondo il Fondo monetario inoltre, le ipotesi macroeconomiche sulle quali si basa l'offerta sono "soggette ad incertezze eccezionali in particolare per quanto riguarda l'impatto della pandemia". (Res)