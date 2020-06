Cultura: nei Musei civici di Roma oltre 5 mila visitatori per domenica gratuita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi 5.379 mila visitatori hanno partecipato alla prima domenica gratuita dei Musei civici di Roma Capitale dopo il lockdown. Aperte anche le aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori imperiali: quest'ultima ha registrato il sold out delle prenotazioni obbligatorie previste per l'ingresso contingentato nei siti museali. Tra i siti più visitati oggi, insieme ai Fori Imperiali, i Musei Capitolini e i Mercati di Traiano. La prima domenica del mese ad ingresso gratuito è promossa dall'assessorato alla Crescita culturale, Sovrintendenza capitolina ai beni culturali di Roma Capitale, servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura. "A circa 20 giorni dalla ripartenza dei Musei civici di Roma, oggi registriamo un grande successo con la partecipazione di oltre 5 mila persone alla prima domenica ad ingresso gratuito - dichiara in una nota il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo -. Questo numero conferma che chi vive in città ha voglia di tornare a scoprire Roma e il suo patrimonio. L'assenza o quasi di turisti in questo difficile momento storico fa emergere con chiarezza la voglia dei romani di partecipazione alla vita culturale e su questo importante dato continueremo a lavorare". (segue) (Com)