Business news: Ue-Mercosur, Commissione non commenta bocciatura accordo parlamento olandese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea non commenta gli sviluppi nei Paesi Bassi dove il parlamento ha bloccato il trattato tra Unione europea e Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur). Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Daniel Rosario. "Siamo a conoscenza del dibattito suscitato da questo accordo in più parti dell'Ue. Non commentiamo direttamente gli sviluppi nei Paesi Bassi", ha detto. "La Commissione europea è consapevole di queste discussioni e continuerà ad ascoltare con attenzione le diverse opinioni in vista del processo di ratifica", ha aggiunto, sottolineando che il trattato promuove "lo sviluppo sostenibile" e tutela "cittadini e agricoltori europei". Lo scorso giugno l'Unione Europea ed il Mercosur hanno raggiunto un accordo su un trattato di libero scambio. "Siamo riusciti a chiudere uno storico accordo tra Mercosur ed Ue dopo venti anni di negoziati", annunciava sul suo account Twitter il capo dei negoziatori della delegazione argentina, il segretario per le relazioni economiche internazionali Horacio Reyser. (Res)