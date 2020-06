Business news: Argentina, coronavirus, quarantena prorogata fino al 28 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha decretato la proroga della quarantena generale fino al 28 giugno in tutto il paese, come misura di contenimento della pandemia del nuovo coronavirus. La misura prevede tuttavia gradi diversi di applicazione a seconda del livello di diffusione del contagio. "Quello che faremo a partire da adesso è una distinzione: manteniamo l'isolamento in tutti i luoghi dove si registra circolazione comunitaria del virus (...) mentre il resto del paese esce dall'isolamento per entrare in una fase di distanziamento", ha annunciato il presidente. L'applicazione più rigida della quarantena riguarda la regione metropolitana di Buenos Aires, che comprende la capitale ed il suo hinterland. Il resto del paese, con alcune eccezioni dove si registrano focolai (Cordoba e Chaco per esempio), passa alla fase di "distanziamento sociale", dove si permette la libera circolazione mantenendo la distanza di due metri con uso obbligatorio di mascherina. L'annuncio avviene mentre nel paese si registrano 929 nuovi casi e venti decessi nelle ultime 24 ore. Dei nuovi contagi 858 appartengono all'area metropolitana della capitale. I casi confermati dall'inizio della pandemia sono arrivati a 20.197, con un totale di 608 decessi. (Res)