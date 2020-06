Business news: Ecuador, possibile nuovo credito Fmi da 250 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del Fondo monetario internazionale (Fmi), Gerry Rice, ha dichiarato che l’Ecuador potrebbe ricevere il mese prossimo un nuovo aiuto finanziario da 250 milioni di dollari, per fare fronte alla pandemia del nuovo coronavirus. Lo stanziamento seguirebbe quello da 643 milioni di dollari accordato il mese scorso. “In parallelo al finanziamento di emergenza continuiamo a lavorare con le autorità per un programma successivo”, ha detto Rice, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Universo”. Il secondo credito “sarà diretto verso obiettivi economici più ampi per dare impulso all’economia e rafforzare le basi della dollarizzazione”, ha aggiunto. (Res)