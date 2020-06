Maltempo: assessore Milano, teniamoci pronti a esondazione Seveso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le intense piogge su Milano e sulla Brianza hanno portato come previsto ad un innalzamento brusco dei livelli del Seveso”. Lo scrive su Facebook l’assessore comunale alla Mobilità, Marco Granelli, fornendo un aggiornamento sullo stato dei fiumi Lambro e Seveso. “Il sistema - ha aggiunto - è in funzione, squadre di MM e protezione civile sono in strada, e lo scolmatore sta funzionando a pieno regime. Il rischio è che l'onda di piena da Nord si sommi ai temporali della zona a ridosso di Milano. Teniamoci pronti all'esondazione”. (Rem)