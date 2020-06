Roma: Gasparri (FI), Corte conti verifichi come Raggi ha usato fondi per cimitero Verano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti deve verificare "come sono stati utilizzati i fondi per la manutenzione del Verano" perché "il cimitero storico di Roma versa da tempo in uno stato di abbandono che esprime la totale assenza della giunta Raggi anche dai luoghi più sacri della città". È quanto afferma in una nota il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Vaste aree sono invase dalla vegetazione selvaggia che copre lapidi e viali, fino a cancellare l'identità dei defunti riportate sulle tombe monumentali, che cadono a pezzi per l'incuria e l'abbandono - aggiunge Gasparri -. Una situazione sconcertante che deve essere verificata dagli organismi di controllo, visto che sono previste specifiche voci nel bilancio comunale per la cura e l'abbellimento del Verano. Lo stato di degrado che si registra nel cimitero monumentale di Roma costituisce il segno dell'indifferenza della Raggi verso un luogo che custodisce la memoria ed è meta di visitatori stranieri. Una vergogna - prosegue - che si aggiunge all'incapacità manifesta della giunta capitolina e costituisce una grave offesa per ogni cittadino romano. C'è stato tutto il tempo per intervenire. Non è stato fatto nulla, solo annunci di cose, nella realtà, mai fatte. Per il bene di Roma - conclude - Raggi compia oggi stesso almeno un atto responsabile: si dimetta". (Com)