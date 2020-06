Ue: ministro francese Le Drian, l'Europa deve farsi sentire a livello internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa deve far sentire la sua voce sulla scena internazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian in un’intervista a “Le Telegramme” in cui ha parlato di vari temi, dalle tensioni negli Stati Uniti, ai nuovi equilibri geopolitici, sino ai negoziati sulla Brexit. “Il mondo in cui viviamo non è più polarizzato tra due grandi blocchi, come alla fine degli anni Quaranta. Lo abbiamo visto nelle ultime settimane: ci sono paesi europei che indicano un altro percorso possibile, fatto di dialogo e cooperazione internazionale”, ha detto Le Drian. “Tuttavia, oggi siamo in una fase acuta della competizione internazionale, che la crisi di Covid-19 sta solo amplificando. Per difendere i nostri interessi, dobbiamo quindi essere lucidi e esigenti. Ci sono i nostri alleati, con i quali condividiamo principi e valori, una storia e battaglie. E ci sono i nostri partner, con i quali cerchiamo di collaborare senza preconcetti ma anche senza ingenuità, non esitando a fissare limiti e ad alzare il tono quando necessario”, ha aggiunto il capo della diplomazia francese. “Non possiamo voltare le spalle agli Stati Uniti più di quanto non possiamo affrontare un argomento come il cambiamento climatico, per esempio, senza raggiungere la Cina. Se l'Europa deve essere una forza al servizio di una globalizzazione con un volto umano, deve inventare una terza via, fatta di fermezza nella difesa dei nostri interessi e dei nostri principi fondamentali e dell'apertura a un vero dialogo multilaterale”, ha aggiunto il ministro francese. (Frp)