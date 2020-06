Auto: ministro francese Le Drian, Renault salvaguarderà l'impianto di Caudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica francese Renault ha garantito che riqualificherà l’impianto di Caudan, in Bretagna, per salvaguardare il futuro dei lavoratori. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian in un’intervista a “Le Telegramme” in cui ha parlato di vari temi, dalle tensioni negli Stati Uniti, ai nuovi equilibri geopolitici, sino ai negoziati sulla Brexit. “La crisi che stiamo vivendo ha inferto un duro colpo al settore automobilistico francese, che ha già lottato per diversi mesi”, ha detto Le Drian, ricordando che il governo francese ha presentato un piano a sostegno di questo settore che “mobilita più di 8 miliardi di euro”, basato sulla “transizione verde della nostra industria automobilistica, la nostra sovranità economica, il successo delle nostre imprese e il mantenimento di posti di lavoro nei nostri territori”. Per questo motivo lo Stato francese è pronto a sostenere Renault, in particolare per quanto concerne l’impianto di Caudan. “È un processo che seguo con molta attenzione. Perché dietro i dipendenti di Caudan, ci sono una storia, battaglie e comunità che hanno investito molto in questo sito, compresa la regione della Bretagna. Credo nel futuro di questa azienda e sono molto impegnato in questo progetto”, ha detto il ministro. (Frp)