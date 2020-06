Cultura: nei Musei civici di Roma oltre 5 mila visitatori per domenica gratuita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Vivendo insieme e non da soli l'esperienza culturale si crea un valore aggiunto - sottolinea Bergamo -, quantomai fondamentale oggi, che ci permette di identificarci come una comunità, di conoscerci e di scoprire la città attraverso l'arte, l'archeologia, la storia, la scienza. Ringrazio la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali di Roma Capitale e Zètema per il grande lavoro portato avanti". Le visite si sono svolte nel rispetto delle linee di indirizzo sulla riapertura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con turni di ingresso contingentati e prenotazione obbligatoria al numero 060608. I visitatori sono entrati, al proprio turno di ingresso, mostrando la prenotazione e dopo misurazione della temperatura tramite termoscanner (l'accesso non è consentito con risultato uguale o superiore ai 37.5), rispettando l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine e il mantenimento della distanza di sicurezza.