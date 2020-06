Business news: Argentina, governo proroga al 12 giugno scadenza offerta di ristrutturazione debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha prorogato di altri dieci giorni la scadenza dell'offerta di ristrutturazione del debito estero presentata ai creditori privati internazionali. L'Argentina "continua a ricevere proposte e suggerimenti da parte degli investitori" si legge nella delibera firmata dal ministro dell'Economia, Martin Guzman, secondo cui "il ministero sta analizzando queste proposte con l'obiettivo di ristabilire la sostenibilità del debito". In questo contesto, prosegue il documento, "si considera necessario realizzare una nuova proroga per continuare i colloqui". La nuova scadenza viene fissata quindi al 12 giugno alle 17 pm (ora di New York). Per quella data l'offerta di Buenos Aires - che chiede una moratoria di tre anni, una riduzione del 62 per cento degli interessi (pari a 37 miliardi di dollari) e del 5,4 per cento del capitale (3,6 miliardi) su un totale di 66,2 miliardi di dollari di debito - dovrà ottenere come minimo l'accettazione dell'85 per cento dei possessori di titoli emessi prima del 2016 e del 66,6 per cento dei possessori di titoli emessi dopo il 2016. (Res)