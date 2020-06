Business news: Perù, voli nazionali attivi a partire da luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli nazionali in Perù cominceranno a operare a partire da luglio. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Carlos Lozada, in dichiarazioni rilasciate all’emittente “Rpp”. “Nella terza fase, che inizia a luglio, ci sarà la riattivazione dei voli regionali”, ha detto il ministro, secondo cui lo stesso varrà per il trasporto terrestre. In merito alla riapertura dei voli internazionali, Carlos Lozada ha dichiarato che potrebbero essere riattivati alla fine della terza fase o all’inizio della quarta. “Questo è legato anche alla riapertura delle altre destinazioni. Stiamo lavorando con i protocolli internazionali”. Nel paese sono stati registrati 4.845 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei casi a 174.884, mentre i nuovi decessi sono stati 133, portando il numero totale delle morti legate al virus a 4.767. (Res)