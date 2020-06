Business news: Porto Rico, Gvs annuncia accordo per acquisizione stabilimento produttivo di Haemonetics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gvs SpA, azienda leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche, annuncia di aver siglato un accordo per l’acquisizione dello stabilimento produttivo di Haemonetics a Fajardo (Porto Rico) e che prevede lo sviluppo e la fornitura di filtri per il trattamento del sangue (leucodeplezione) per il Gruppo Haemonetics. La combinazione del know-how tecnico e del network distributivo globale dei due gruppi, riferisce un comunicato, permetterà a Gas di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mercato della leucodeplezione. Gvs apporterà le proprie competenze nella ricerca e sviluppo e la propria eccellenza nei processi industriali e al contempo Haemonetics metterà a disposizione la propria rete commerciale a livello globale. (Res)