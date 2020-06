Ue: Gentiloni, la recessione provocata dal Covid-19 ha toccato il fondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione prevista dell'Iva è “esattamente ciò di cui ora abbiamo bisogno ora”, poiché rafforza la fiducia dei consumatori. Il commissario europeo agli Affari economici ha proseguito: “Per quanto ne so, il pacchetto è in linea con i nostri obiettivi politici generali, promuovendo il cambiamento digitale e un'economia più verde. Per tali motivi, il piano di stimolo della Germania è “vantaggioso per tutta l'Europa”, dato che l'economia dell'Ue “non si riprenderà senza la crescita tedesca, e viceversa”. Secondo Gentiloni, l'iniziativa del governo federale aiuterà tutta l'Europa, proprio come il piano della Commissione europea da 750 miliardi di euro per la ripresa dell'Ue dalla crisi aiuterà anche la Germania. Il commissario europeo agli Affari economici ha quindi sottolineato di aspettarsi che gli Stati membri dell'Ue adottino “rapidamente” la proposta della Commissione, in merito alla quale “molti paesi” dell'Ue hanno “legittime preoccupazioni che devono essere discusse”. Il riferimento è ai “Quattro frugali”, ossia Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia che hanno opposto delle riserve al piano della Commissione europea. A tal riguardo, Gentiloni ha osservato: “I contrasti mi sembrano superati”. (Geb)