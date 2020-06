Lavoro: Mattia (Pd), fiducia in governo, ma condivido preoccupazioni assessore Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio, ci sono altri 21.770 lavoratori per i quali è stata richiesta la Cassa integrazione in deroga "ma per la loro copertura serve un terzo decreto di riparto da parte del governo pari ad almeno altri 35 milioni di euro". Lo afferma in una nota Eleonora Mattia del Partito democratico e presidente della commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio. "La Regione Lazio - spiega Mattia - ha lavorato le relative 8.170 domande pervenute, ma senza l'integrazione da parte dello Stato le lavoratrici e i lavoratori continueranno a fronteggiare tra grandi difficoltà anche la fase 2 dell'emergenza. L'assessore Di Berardino non si sta limitando a smaltire il lavoro demandato al nostro ente regionale, ha anche sollecitato il governo per ricevere in tempi brevi i fondi necessari. Condivido pienamente la sua preoccupazione, ma sono fiduciosa nell'operato del governo che, come già dimostrato con i primi due decreti, non tarderà a dare una risposta. Le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori - aggiunge - hanno bisogno di liquidità, soprattutto in questa fase di parziale ripresa, in cui si può tornare a spendere e a consumare, con il vantaggio di rimettere in modo tutto il meccanismo della nostra economia con aziende che producono, attività commerciali che funzionano e cittadini che comprano. Mi auguro - conclude - che ai ritardi dei pagamenti da parte dell'Inps, i nostri cittadini non debbano subire le conseguenze di altri impedimenti".(Com)