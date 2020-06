Usa: ministro francese Le Drian, violenze contro manifestanti pacifici sono inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi atto di violenza contro dei manifestanti pacifici o giornalisti è inaccettabile, negli Stati Uniti o altrove. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian in un’intervista a “Le Telegramme” in cui ha parlato di vari temi, dalle tensioni negli Stati Uniti, ai nuovi equilibri geopolitici, sino ai negoziati sulla Brexit. La morte di George Floyd ha profondamente scioccato gli americani, così come tutti quelli in tutto il mondo che credono che gli atti razzisti non abbiano posto nelle nostre società. E questo omicidio è uno di quei casi. Condividiamo questa emozione. Perché nulla che colpisca gli Stati Uniti può lasciarci indifferenti”, ha detto Le Drian, specificando che spetta al popolo Usa giudicare l’operato del presidente Donald Trump. “Tutto ciò che posso dire, in nome della profonda amicizia che ci lega ai nostri alleati statunitensi, è che, in un momento così teso, dobbiamo cercare di riunire e garantire la libertà di espressione e che la libertà di manifestare possa essere esercitata, e senza che vi sia qualsiasi forma di brutalità”, ha detto il capo della diplomazia francese. (Frp)