Coronavirus: assessore Sanità Lazio, altri 2 positivi al San Raffaele, focolaio contenuto

- Sono stati processati gli ultimi tamponi relativi al focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana e "sono risultati ulteriori due positivi. Si tratta di parenti di pazienti della struttura". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Il totale complessivo dei casi positivi sale così a 37. Il focolaio è stato contenuto - spiega D'Amato - grazie alla tempestività dell'intervento da parte della sanità pubblica. Da domani partono i test a tutti i pazienti dimessi e i contatti stretti presso i drive in della Asl Roma 3. Questo focolaio dimostra che non bisogna abbassare la guardia e vanno rispettate tutte le indicazioni. Rimangono solo una decina di tamponi - conclude - su circa settecento che vanno riprocessati per indeterminatezza".(Com)