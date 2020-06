Libia: Le Drian, prima visita post emergenza in Italia per discutere di questo tema "cruciale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo settimane di quarantena il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, si è recato a Roma per parlare con l’omologo Luigi Di Maio di Libia, una questione definita cruciale. Lo ha detto lo stesso Le Drian in un’intervista a “Le Telegramme” in cui ha parlato di vari temi, dalle tensioni negli Stati Uniti, ai nuovi equilibri geopolitici, sino ai negoziati sulla Brexit. “A 200 chilometri dalla costa italiana e quindi alle porte dell'Europa, il conflitto libico è in corso di ‘sirianizzazione’, con dei miliziani al soldo di potenze straniere, come la Russia e la Turchia. È un problema estremamente serio”, ha detto Le Drian. Per questo motivo, spiega, si è recato a Roma, oltre che per “per mostrare solidarietà ai nostri vicini italiani, particolarmente colpiti dalla pandemia”. Per la Francia nel dossier libico, spiega il ministro, “non si tratta di scegliere una parte o l'altra. La nostra linea è lavorare con i nostri partner europei per convincere le parti libiche a tornare all'accordo di cessate il fuoco concluso sotto l'egida delle Nazioni Unite, a Ginevra, lo scorso febbraio, e a rinunciare alle iniziative unilaterali”. Secondo Le Drian, infatti, con “le interferenze non si arriverà da nessuna parte”, così come attraverso “gli scontri militari”. Il capo della diplomazia francese ha ricordato che a gennaio si è svolta la Conferenza di Berlino sulla Libia, un appuntamento utile per stabilire delle linee guida: “Il rispetto dell'embargo sulle armi, la fine delle interferenze straniere e l'organizzazione di un dialogo ampio, inclusivo e inter-libico sostenuto dalla comunità internazionale. Ora dobbiamo seguire questo percorso. Questo è il messaggio della Francia e degli altri paesi europei”, ha detto Le Drian. (Frp)