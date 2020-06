Business news: Messico, presidente inaugura lavori per la costruzione del "Treno Maya"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha dato il via ai lavori per la costruzione del "Treno Maya", l'ambiziosa infrastruttura turistica destinata a rilanciare la zona sudorientale del paese. I cantiere si aprono dal quarto dei cinque segmenti su cui correrà l'opera, progetto presentato come simbolo di un'azione di governo che punta a coniugare crescita e redistribuzione sociale. "È un'opera storica, a partire dal fatto che integra tutta la regione sudorientale, di cui non ci interessava da tanti anni", ha detto il presidente ricordando le sole attenzioni date a Cancun, a detrimento degli stati confinanti. "Vogliamo che ci sia uno sviluppo più equilibrato in tutto il paese e per questo l'opera che sta per iniziare darà molta occupazione, si calcola la creazione di 80 mila posti di lavoro diretti" su tutta la linea, ha detto "Amlo". (Res)