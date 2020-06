Business news: Brasile, produzione industriale in calo del 18,8 per cento su mese ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale del Brasile è calata ad aprile del 18,8 per cento su mese 2020 e del 27,2 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, raggiungendo il livello più basso mai registrato nel paese. Secondo quanto riferito dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), il calo record della produzione evidenzia l'entità dell'impatto della pandemia di coronavirus sull'economia. "È il calo più intenso del settore dall'inizio della serie storica, avviata nel 2002, e il secondo risultato negativo consecutivo, con una perdita accumulata del 26,1 per cento in due mesi", sostiene l'Ibge in una nota. A marzo infatti, la produzione era già diminuita del 9 per cento rispetto al mese precedente. "È il livello più basso delle serie storiche dell'indagine. La produzione industriale è a terra", ha detto il responsabile della ricerca dell'Ibge, André Macedo. (Res)