Imprese: Di Maio, con il patto per l'export importante piano di rilancio del Made in Italy

- Al ministero degli Esteri, dopo diversi mesi di intenso lavoro, sarà presentato domani il patto per l’export. Lo ha annunciato su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che lo ha definito “un importante piano di rilancio del Made in Italy a supporto delle nostre imprese che esportano all’estero”. Dietro a questo patto, spiega Di Maio, “c’è un grande lavoro di squadra, c’è il massimo sforzo della Farnesina, ma c’è anche la grande sinergia con gli altri ministeri. E sono felice che domani saranno presenti anche molti ministri del governo e rappresentanti dello Regioni. Per mettere in piedi un ambizioso progetto di sostegno alle imprese non può essere tralasciato nulla e non si può agire in solitaria”. Ovviamente, ha spiegato il ministro, “domani ci saranno i rappresentanti del mondo imprenditoriale e le associazioni di categoria, con i quali in questi mesi ci siamo confrontati con dei tavoli tematici presieduti dal sottosegretario Manlio Di Stefano”. (Res)