Trasporto aereo: romena Tarom riprende domani il collegamento Bucarest-Londra

- La compagnia di trasporto aereo romena Tarom riprenderà da domani i volti andata e ritorno fra Bucarest e Londra. È quanto riferito dalla società sulla sua pagina Facebook. Dal Regno Unito verso la Romania saranno accettati solo i cittadini romeni che hanno chiesto di rientrare in patria, mentre da Bucarest a Londra saranno ammessi solo dei cittadini britannici. Sempre da lunedì, il Regno Unito introdurrà la quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo sul suo territorio. (Rob)