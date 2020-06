© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 8 giugno, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 36.7 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2864m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: vortice di aria fredda sul comparto padano determina condizioni di instabilità, con alternanza tra fasi asciutte e per lo più soleggiate a momenti decisamente più turbolenti con formazione di rovesci e temporali sparsi. Clima fresco a tutte le quote. (Rpi)