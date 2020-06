Brexit: ministro francese Le Drian, la pesca dev'essere punto chiave nei rapporti con Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pesca non è un settore come un altro e non dovrebbe essere la variabile per far quadrare i negoziati sulla Brexit. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian in un’intervista a “Le Telegramme” in cui ha parlato di vari temi, dalle tensioni negli Stati Uniti, ai nuovi equilibri geopolitici, sino ai negoziati sulla Brexit. “C'è un argomento importante: è l'accesso dei nostri pescatori alle acque britanniche, nelle condizioni più vicine a quelle attualmente esistenti. È tanto più importante ora che l'industria è stata colpita duramente dalla crisi sanitaria”, ha detto Le Drian. La pesca, ha aggiunto il capo della diplomazia francese, “deve essere un elemento chiave e strutturale dell'accordo generale che vogliamo per le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito. È chiaro che i negoziati non sono avanzati finora. Mi dispiace e vedo che il tempo sta per scadere ma non intendo rassegnarmi”. (Frp)