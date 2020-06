Libia: nessuna visita di Sarraj a Mosca prima della liberazione dei detenuti russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non risulta che Fayez al Sarraj, premier del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, sia stato oggi in visita in Russia per discutere della crisi nel paese nordafricano con funzionari russi. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", infatti, un'eventuale visita di lavoro del capo del Consiglio presidenziale libico a Mosca è subordinata alla liberazione di due cittadini russi arrestati nel maggio del 2019 in Libia con l’accusa di aver cercato di influenzare le elezioni che si sarebbero dovute tenere alla fine dello scorso anno, secondo i piani delle Nazioni Unite poi naufragati con l'offensiva del generale Khalifa Haftar a Tripoli. In mattina si era diffusa la notizia che Sarraj era atteso in Russia per discutere con le autorità russe della dichiarazione del Cairo annunciata ieri, 6 giugno, in Egitto. "Non risulta che la visita in Russia abbia avuto luogo", spiegano a "Nova" fonti vicine al dossier. (Res)