Usa: piazza Black Lives Matter Milano si muove in corteo sotto pioggia battente

- La piazza dei Black Lives Matter milanesi si è mossa in corteo sotto una pioggia battente da piazza Duca d’Aosta per andare verso via Zuretti, dove nel 2008 venne ucciso a sprangate Abba, un ragazzo originario del Burkina Faso. “Oggi in migliaia - afferma il centro sociale Cantiere - abbiamo colto il grido che arriva dagli Stati Uniti e siamo scesi in piazza rispondendo mostrando quello che i dinosauri fascistoidi come Trump & co. non possono accettare: siamo meticci, tutti diversi e tutti uguali e le nostre vite valgono. Viviamo immersi in un sistema razzista, che divide l’umanità in scale di valori, che definiscono la possibilità di esistere o meno, di vivere o morire". (Rem)