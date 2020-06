Finlandia: presidente parlamento Vanhanen potrebbe diventare nuovo ministro Finanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito di centro, che guida la coalizione di governo in Finlandia, avrebbe proposto all’europarlamentare, Mauri Pekkarinen, e al presidente del parlamento, Matti Vanhanen, di assumere l’incarico di ministro delle Finanze. Lo riferisce il quotidiano finlandese “Sanomat”, che cita sue fonti. La selezione di un nuovo ministro segue le dimissioni della titolare del dicastero Katri Kulmuni. La leader del Partito di centro è stata costretta a lasciare l’incarico dopo aver ammesso di aver usato dei fondi pubblici, circa 56 mila euro, per pagarsi un corso di formazione per migliorare la sua capacità di parlare in pubblico. Stando a quanto riferito da “Sanomat”, Pekkarinen avrebbe rifiutato la proposta di assumere la guida del ministero delle Finanze, mentre Vanhanen sembrerebbe propenso ad accettare l’incarico. Nonostante le dimissioni, invece, Kulmuni resterà alla guida della sua forza politica, leader della coalizione di governo finlandese composta da cinque partiti. (Sts)