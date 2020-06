© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un “no” deciso e convinto al razzismo, ma sostenere che lo ius soli sia una priorità per il nostro paese, come ha fatto qualcuno oggi a piazza del Popolo, è come vivere fuori dal mondo. Così in un tweet Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Le emergenze sono altre: aiuti e risorse alle imprese, ai lavoratori, alle famiglie”, ha aggiunto. (Rin)