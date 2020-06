Ue: Gentiloni, la recessione provocata dal Covid-19 ha toccato il fondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La recessione provocata nell'Ue dalla crisi del coronavirus ha toccato il fondo, "anche se non abbiamo ancora un quadro generale". È quanto affermato dal commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Secondo Gentiloni, "in generale, la crisi dell'economia è stata un risultato diretto delle misure di blocco" attuate nell'Ue per contenere la diffusione del coronavirus. Ora, ha aggiunto il commissario europeo agli Affari economici, "l'economia si sta lentamente riavviando e dal punto di vista macroeconomico non dovrebbe andare peggio". Tuttavia, al momento, permane una notevole incertezza. Secondo Gentiloni, "l'economia europea crescerà di nuovo solo quando tornerà la fiducia dei consumatori e degli investitori tornerà". A tale proposito, il commissario europeo agli Affari economici ha elogiato il piano di stimolo da circa 170 miliardi di euro annunciato il 3 giugno scorso dal cancelliere tedesco Angela Merkel, In particolare, Gentiloni ha affermato: "Il pacchetto che il governo federale ha messo in campo mostra coraggio".