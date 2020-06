Roma: Casu-Carretta (Pd), stop a manifestazioni neofasciste, siano vietate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma come a Torino "chi calpesta i valori della resistenza e della Costituzione non può avere diritto a continuare ad occupare suolo e spazi pubblici. L'odio e la violenza verso giornalisti e forze dell'ordine, cui va tutta la nostra solidarietà, che si è riversata ieri per le vie della Capitale non deve ripetersi mai più”. Lo affermano in una nota Andrea Casu, segretario del Pd di Roma e Mimmo Carretta, segretario del Pd di Torino. "Come democratici ci battiamo ogni giorno per chiedere lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste e la liberazione di tutte le sedi che occupano abusivamente - affermano Casu e Carretta - Anche nei giorni precedenti la manifestazione di ieri avevamo chiesto insieme all'Anpi e a tutte le associazioni antifasciste alla Prefetta e al Questore di non autorizzare la manifestazione, purtroppo il nostro grido di allarme non è bastato. Il Partito democratico è in prima linea - continuano i segretari - La battaglia per la difesa dei valori della costituzione che sono alla base della nostra democrazia deve riguardare tutte le forze politiche e sociali per questo auspichiamo che martedì il consiglio di Roma Capitale approvi all'unanimità la mozione, già approvata a Torino e presentata oggi anche a Roma dal gruppo Pd Campidoglio, per vietare sempre e in ogni occasione la concessione di suolo pubblico, spazi e sale di proprietà del Comune a chi non sottoscrive dichiarazione esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti dall'ordinamento repubblicano." (Com)