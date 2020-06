© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce in videoconferenza il Consiglio Comunale.(ore 15.30)REGIONETappa finale del tour #RipartiLombardia organizzata dal Consiglio regionale in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano, Lodi e Monza Brianza.Auditorium Gaber - piazza Duca d’Aosta 3 (ore 10.00)L'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, visita la sede e il magazzino dell'Associazione Banco Alimentare della Lombardia 'Danilo Fossati' onlus.Via Papa Giovanni XXIII 17, Muggiò (MB) (frazione Taccona) (ore 13.00)VARIEPresidio e manifestazione organizzati da Flc Cgil Milano, Uil Scuola Milano, Snals Confsal Milano nell’ambito dello sciopero nazionale sulla scuola.Arco della Pace (dalle ore 14 alle ore 16) (Rem)