Russia: ministro francese Le Drian, l'Europa non intende allontanare la Russia

- L’Europa non ha alcun interesse ad allontanare la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian in un’intervista a “Le Telegramme” in cui ha parlato di vari temi, dalle tensioni negli Stati Uniti, ai nuovi equilibri geopolitici, sino ai negoziati sulla Brexit. “Condanniamo chiaramente le interferenze russe nelle crisi” in Ucraina, Siria o Libia, ma “ciò non ci impedisce di parlare con la Russia”. Negli ultimi anni, spiega il capo della diplomazia francese, “abbiamo vissuto in un clima di sterilità, alimentato da note decisioni e azioni russe che vanno contro la sicurezza dell'Europa. Ma il nostro interesse non è che la Russia si allontani da noi”. Per questo motivo, “senza scendere a compromessi in alcun modo sui nostri valori e principi e in totale solidarietà con i nostri partner e alleati, stiamo cercando di ancorarla all’Europa e portarla con noi a lavorare per il multilateralismo”. (Frp)