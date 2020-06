Ue: Di Maio a “Zdf”, presidenza di turno tedesca per noi rappresenta una garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza di turno del Consiglio dell'Ue che la Germania assumerà il primo luglio prossimo, per esercitarla nei sei mesi successivi, rappresenta per l'Italia “una garanzia”. La Germania ha, infatti, “dato il tono” degli sviluppi futuri nell'Ue, in particolare per la risposta alla crisi del coronavirus. È quanto affermato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. In questo modo, il titolare della Farnesina ha fatto riferimento alla proposta franco-tedesca alla base del piano da 750 miliardi di euro per la ripresa dell'Ue presentato dalla Commissione europea. In merito alla presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue, Di Maio ha evidenziato: “Un momento di crisi come questo richiede scelte coraggiose e capacità di leadership anche nell'interloquire con le altre potenze del mondo”. (Geb)