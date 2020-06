Roma: incidente in via Cristoforo Colombo a Ostia, grave ciclista 72enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente avvenuto su via Cristoforo Colombo a Ostia, che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso, ha riguardato un'automobile, una Smart, e un ciclista di 72 anni che è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Lo scontro, per cause ancora da accertare, è avvenuto intorno alle 17. Sul posto per i rilievi e per la gestione del traffico è intervenuto il gruppo Mare della Polizia locale di Roma (Rer)