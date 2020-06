Germania: sondaggio, Unione saldamente in testa mentre crollano i consensi dell’AfD

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione, l’alleanza fra i partiti tedeschi Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), resta la prima forza politica in Germania con il 38 per cento dei consensi. È quanto emerge dal sondaggio condotto dall’istituto demoscopico Kantar per conto del quotidiano tedesco “Bild”, secondo cui l’Unione ha comunque perso 2 punti rispetto all’ultima valutazione. Al secondo posto i Verdi che si attestano al 16 per cento: la forza politica ecologista guadagna un punto rispetto all’ultima indagine e supera così il Partito socialdemocratico (Spd) che si ferma al 15 per cento. Alternativa per la Germania (AdD), il partito nazionalista tedesco, è sceso al suo tasso più basso di consensi dal mese di settembre del 2017. Secondo l’indagine l’AfD ha perso un punto percentuale per la quarta volta consecutiva rispetto alla settimana precedente e si attesta ora all'8 per cento.(Geb)