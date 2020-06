Libia: lunga telefonata fra Conte e al-Sisi su necessità cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è parlato della situazione in Libia nel corso del lungo colloquio fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed il presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah al Sisi. Come fa sapere una nota di palazzo Chigi, il presidente Conte "ha avuto oggi una lunga conversazione telefonica con il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi. Al centro del colloquio - fa sapere palazzo Chigi - la stabilità regionale, con particolare riferimento alla necessità di un rapido cessate il fuoco e ritorno al tavolo negoziale in Libia". (Rin)