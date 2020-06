Libia: Perego (Fi), Di Maio riferisca in Parlamento quanto prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è sempre meno influente nello scenario libico, ormai marginale rispetto alle decisioni che contano. Così in una nota il deputato di Forza Italia Matteo Perego. “La Turchia ha soppiantato l'Europa in Nord Africa e gli Stati Uniti inviano militari in Tunisia: se l'Italia c'è batta un colpo”, ha detto. In Libia, ha aggiunto, si sta “riproponendo lo scenario siriano, e chiediamo al ministro Di Maio di riferire quanto prima in Parlamento: ci sono in gioco tra gli altri gli interessi del nostro paese”. (Com)