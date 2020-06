Israele-Iran: Netanyahu invita la comunità internazionale ad applicare sanzioni pesanti su Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto alla comunità internazionale di imporre dure sanzioni contro l'Iran. Lo riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel". "L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha determinato che l'Iran si è rifiutato di far accedere gli ispettori dell'agenzia a siti segreti dove ha condotto attività nucleari militari segrete", ha affermato Netanyahu all'inizio della riunione settimanale del governo israeliano a Gerusalemme, aggiungendo che "alla luce di queste scoperte la comunità internazionale deve unirsi agli Stati Uniti e reimporre sanzioni invalidanti sull'Iran". Il premier dello Stato ebraico ha reiterato l'impegno israeliano di "agire contro le aggressioni iraniane" e di impedire alla Repubblica islamica di ottenere armi nucleari.Il 5 giugno, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha dichiarato che l’Iran ha arricchito le proprie riserve di uranio di quasi otto volte rispetto al limite stabilito nell'accordo sul nucleare firmato a Vienna nel luglio del 2015. L'agenzia ha dichiarato che a partire dal 20 maggio la scorta totale di uranio a basso arricchimento dell'Iran ammontava a 1.571,6 chilogrammi, rispetto a 1.020,9 chilogrammi del 19 febbraio. L'Iran ha firmato l'accordo nucleare nel 2015 con Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito, Cina e Russia. Conosciuto come il Piano d'azione globale congiunto, o Jcpoa, l’accordo consente all'Iran di mantenere una scorta di 202,8 chilogrammi di uranio arricchito. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha riferito che l'Iran ha anche continuato ad arricchire l'uranio con una purezza del 4,5 per cento, superiore al 3,67 per cento consentito dal Jcpoa. L'accordo sul nucleare prometteva all'Iran una sospensione delle sanzioni economiche in cambio di una limitazione del proprio programma nucleare. Tuttavia, dopo l’uscita unilaterale dall’accordo da parte degli Stati Uniti nel maggio 2018, Teheran ha annunciato una riduzione dei propri impegni. In base ai dati forniti dall’Aiea, l’Iran sta attualmente violando tutte le restrizioni delineate dal Jcpoa. (Res)