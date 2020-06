Usa: a Milano piazza gremita per manifestazione Black Lives Matter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la pioggia e il vento è gremita di persone la piazza davanti alla Stazione di Centrale di Milano dove si sono riuniti un migliaio di manifestanti del ‘Black Lives Matter’ che sono scesi in strada per ricordare George Floyd e supportare le proteste scoppiate negli Stati Uniti d'America contro il razzismo. “In Italia dire Black Lives Matter vuol dire smettere di identificare il corpo nero come straniero e vuol dire non rimandare la riforma sulla cittadinanza”, sono state alcune delle frasi pronunciate dal palco da uno degli organizzatori. “Chi non salta, è razzista ”, è stato uno dei cori scanditi dalle persone in piazzale Duca d’Aosta con cartelli e striscioni. (Rem)