Regno Unito: sindacati, British Airways minaccia di licenziare tutti i suoi 3.400 piloti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piloti di British Airways sono "sconvolti" per l'atteggiamento dei vertici della compagnia aerea che avrebbe minacciato di licenziare tutti i suoi piloti. La società britannica è in trattative per concordare il licenziamento di oltre 1.130 piloti con il Balpa, l’associazione sindacale del settore. Secondo la dirigenza di British Airways questa misura è assolutamente necessaria per fronteggiare gli effetti provocati dalla pandemia di Covid-19. Complessivamente la compagnia aerea ha in programma di tagliare 12 mila dei suoi 42 mila dipendenti. Tuttavia, secondo quanto dichiarato da Brian Strutton, segretario generale del sindacato dei piloti, a “The Independent”, i vertici di British Airways sarebbero pronti a misure ancora più drastiche. Secondo il sindacalista, infatti, la compagnia avrebbe minacciato per la prima volta di licenziare tutti i suoi 4.300 piloti se non verrà raggiunto un accordo sulle modifiche delle condizioni dei contratti di lavoro. “Sono sconvolto dall'atteggiamento sprezzante mostrato da British Airways nei confronti dei rappresentanti del Balpa e dei suoi piloti”, ha detto Strutton, secondo cui quest’atteggiamento “mette in discussione se i dirigenti della compagnia siano in grado di condurre correttamente le relazioni industriali e se ci si possa fidare di tutto ciò che dicono”. Quest’approccio, ha aggiunto, “ha seriamente minato i nostri colloqui". (Rel)